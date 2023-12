Impresoft Clessidra Private Equity SGR acquista Brain System

– Impresoft, azienda controllata da Clessidra Private Equity SGR, ha annunciato l’acquisizione di Brain System, azienda che opera sul mercato dal 1997, specializzata nell’implementazione di soluzioni SAP in ambito ERP, basate sulla soluzione SAP Business One. La società si rivolge principalmente a piccole e medie imprese supportandone il percorso di crescita attraverso la gestione integrata delle informazioni e dei processi aziendali e mettendo a disposizione il proprio portafoglio di competenze, servizi, tecnologia e software. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell’accordo.

“L’acquisizione garantirà un ulteriore rafforzamento delle competenze e delle capacità di Impresoft nel mondo SAP ed una maggior vicinanza alle medie aziende localizzate in Lombardia – ha commentato Antonello Morina, Founder e Strategic Coordinator and M&A di Impresoft – Con questa acquisizione, il Competence Center delle Business Solutions continua la sua strategia di sviluppo di un’offerta integrata UniQa a copertura sia di SAP Business One che di S/4HANA Public Cloud. Le sinergie con Hiteco e con Syscons, già presenti nel gruppo, costituiscono ovviamente un momento decisivo per l’affermazione del progetto”.

Foto: © Veerasak Piyawatanakul