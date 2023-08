Imprese, Pisani (Consiglio nazionale giovani), "Serve Fondo garanzia under 35 per accesso al credito"

“I giovani italiani sperimentano ancora troppo spesso lavori con contratti precari o esperienze di mancata continuità lavorativa. Per questo motivo, la platea dei giovani in grado di ottenere credito risulta sempre più ridotta, con difficoltà nell’ottenere finanziamenti e necessitando sempre più spesso di un referenziato garante, solitamente un genitore. E’ dunque necessario affrontare il problema dell’accesso al credito per i giovani, attraverso la creazione di un Fondo di garanzia per giovani under 35, mediante garanzie dirette e in riassicurazione per i finanziamenti da banche e intermediari finanziari, con copertura al 100%”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani, organo consultivo istituito dalla legge 145/2018, con l’obiettivo di rappresentare gli interessi dei giovani nel dialogo con le istituzioni italiane. Tra i compiti del Consiglio, vi è la possibilità di essere consultato dal presidente del Consiglio dei ministri o dall’autorità politica delegata su temi che influenzano le giovani generazioni. Esprime pareri e proposte su atti normativi riguardanti i giovani e collabora con le amministrazioni pubbliche nella creazione di studi e rapporti sulla condizione giovanile.

“La spinta allo stimolo dell’imprenditorialità giovanile – spiega – passa infatti anche attraverso la semplificazione e l’agevolazione dei giovani all’accesso al credito per l’avvio e la crescita di nuove imprese e progetti imprenditoriali.

“E’ poi necessario – sottolinea – aumentare la visibilità e la comprensione degli strumenti di finanziamento attualmente presenti, focalizzandosi anche sulle piccole realtà. Si tratta di un fattore essenziale per accendere l’entusiasmo dei giovani verso le opportunità legate all’autoimprenditorialità”.

“Il decreto Ursoche prevede l’allocazione di 300 milioni di euro alle imprese a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle regioni del Mezzogiorno – commenta – appare come un segnale altamente positivo. Questa iniziativa potrebbe stimolare ulteriormente la crescita e l’innovazione, soprattutto nei settori fortemente digitalizzati, dove i giovani imprenditori sembrano essere in grado di fare la differenza”.

“L’Italia – ricorda – in poco più di dieci anni ha visto sparire il 20% delle imprese under 35. E l’impatto maggiore è stato proprio nelle aree del Centro-Sud, già particolarmente segnate da un aumento del divario generazionale. Attualmente, i dati più recenti ci indicano che le imprese giovanili rappresentano circa l’11,7% del totale delle piccole e medie imprese nel Paese”.

“Al contrario – sostiene la presidente Pisani è importante notare come i giovani imprenditori sembrano aver abbracciato con entusiasmo il settore delle start-up innovative, dove si è registrato un tasso di partecipazione più elevato. Infatti, su quasi 14 mila start-up, circa il 15,7% è stato creato da giovani imprenditori. Queste nuove realtà imprenditoriali si concentrano principalmente in settori altamente digitalizzati, includendo attività di ricerca e sviluppo e servizi alle imprese”.