Imprese, Marta Testi (Elite): "Podcast per valorizzare e dare voce a esperienze di successo"

Raccontare le imprese di successo italiane, ripercorrendo le tappe decisive del loro percorso di crescita: è con questo obiettivo che Elite, società del Gruppo Euronext, ha lanciato ‘Voci di Elite’, il podcast che ha come protagonisti imprenditori e manager delle imprese del network nato in Borsa Italiana nel 2012, che si sono distinte nei loro rispettivi settori.

“Elite – dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Marta Testi, ces di Elite – ha festeggiato quest’anno i suoi primi 10 anni. E’ stata una prima decade di lavoro intenso al fianco delle aziende, a sostegno dell’eccellenza imprenditoriale del nostro Paese e dell’economia reale. Una storia di successo costruita insieme a chi fa impresa tutti i giorni, alle istituzioni che ci hanno supportato sin dall’inizio, ai partner e investitori istituzionali che trovano nelle società opportunità di investimento e crescita sostenibile”.

“Per celebrare questo primo traguardo e coerentemente al nostro impegno di dare voce e visibilità ad aziende dinamiche e innovative – sottolinea – abbiamo quindi scelto il format del podcast. Il successo di Elite è il successo delle aziende che ne fanno parte, da qui l’idea di dare voce a queste storie di crescita, capacità, sfide e grandi risultati. Voci d’Elite è diventata quindi una ulteriore piattaforma che valorizza alcune delle bellissime storie di impresa del nostro network, ripercorrendo le tappe decisive della loro crescita: persone che sono dietro numeri e risultati e che, anche grazie a Elite, hanno potuto cogliere nuove opportunità e accedere a strumenti, anche finanziari, per accelerare la loro crescita”.

“Il fil rouge – commenta – che ha guidato gli episodi del podcast è quello della crescita sostenibile: le sei storie che abbiamo raccontato tramite la viva voce dei protagonisti sono infatti diverse per progetti e modalità di crescita, ma hanno come fattore comune proprio la volontà di andare oltre, ripensando il proprio modello di business, o la propria governance, o i propri prodotti e mercati o semplicemente facendo sempre di più e sempre meglio. Questo vale per tutte le storie parte di Voci d’Elite: da quelle secolari di Ferrari Trento – Gruppo Lunelli e Farchioni Olii, a quelle esemplari del 900 italiano come Nonno Nanni – Latteria Montello e Aboca, a quelle più recenti come Civitanavi Systems e Roboze”.

“Inoltre – ricorda Marta Testi – sono tutte aziende familiari o rappresentate direttamente da chi ha dato vita all’impresa, o che la gestisce come frutto del passaggio di testimone dalle precedenti generazioni. l founder, per quelle più recenti, che creano valore per impresa, persone e territori in cui operano. Con ognuno di loro abbiamo affrontato delle tematiche strategiche per il business: temi di corporate governance e passaggio generazionale, espansione all’estero, l’accesso a fonti alternative di finanziamento come la quotazione in Borsa, essere società benefit e certificazione b corp. Un viaggio entusiasmante che ha suscitato l’interesse e la voglia di altre aziende di partecipare e raccontare la propria storia”.

“Il 2022 – aggiunge – a un anno dall’ingresso di Elite nel Gruppo Euronext, è anche stato un anno ricco di risultati: abbiamo dato il benvenuto a 134 nuove società Elite – anche grazie al supporto di due lounge partner del mondo bancario: Intesa Sanpaolo e Mediolanum. 6 società Elite si sono quotate sui mercati di Borsa Italiana e oltre 70 hanno scelto operazioni di Basket bond raccogliendo 190 milioni di euro per supportare i piani di crescita con operazioni quali il Basket bond Intesa Sanpaolo, Basket Bond Italia e Basket bond energia sostenibile”.

Guardando all’Europa “si è appena conclusa la prima edizione dell’Acceleratore Franco-Italiano, nato dalla partnership con Cassa Depositi e prestiti, Bpifrance e Team France Export che ha visto la partecipazione di 40 aziende che hanno ricevuto 100 ore di training e combinato 500 business matching meeting per accelerare le opportunità di crescita attraverso processi di internazionalizzazione”.

“Abbiamo appena annunciato – sottolinea Marta Testi – l’espansione di Elite in Portogallo che è uno dei sette mercati in cui è presente il Gruppo Euronext. E’ un primo passo all’interno del nostro piano di espansione a livello Europeo che porteremo avanti insieme a partner locali di standing come Associação Empresarial de Portugal (Aep), Banco Santander, Deloitte, Vieira de Almeida (VdA), and World Trade Center Lisboa. L’espansione di Elite in più paesi europei sarà il progetto principale del 2023 e oltre, con l’ambizione a lungo termine di rendere Elite un punto di riferimento per le imprese private di piccola e media dimensione a livello europeo”.

“In tutto questo – spiega ancora Marta Testi – è stato anche un anno di celebrazione del nostro decennale. Compleanno festeggiato con una serie di iniziative. Oltre al podcast abbiamo infatti organizzato un roadshow territoriale in quattro tappe ospitato da quattro società Elite – partendo dal Veneto con Labomar abbiamo toccato la Sicilia con LBG Sicilia, l’Emilia Romagna insieme a Poggipolini e la Lombardia con Bomi Group – e infine l’Elite day, l’evento annuale organizzato a Milano, che ha visto la partecipazione in oltre 300 ospiti con 16 speaker e la possibilità di fare business matching tra le aziende e i nostri partner. Un forte segnale della resilienza e voglia di imprese e persone di essere presenti, viaggiare, fare business, sempre però perseguendo obiettivi di crescita sostenibile”.