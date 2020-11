“Sono tre i temi che concorrono a delineare il futuro imprenditoriale del Paese: il ruolo che riveste da un punto di vista industriale in futuro, il nuovo modello di globalizzazione e gli sviluppi tecnologici“. A dirlo Maurizio Marchesini, vice presidente Confindustria per le filiere e le medie imprese, intervenendo all’incontro ‘Le filiere integrate per il rilancio del Paese’, organizzato in collaborazione con The European House – Ambrosetti, il piano di Philip Morris Italia per l’apertura in Italia del nuovo Digital information service center (Disc), nella città di Taranto.

Fonte