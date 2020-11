“L’azione del settore pubblico in Italia è più necessaria che altrove perché noi abbiamo un tessuto delle pmi storicamente meno patrimonializzato e meno vicino all’innovazione di altri, perché non abbiamo un tessuto di medie imprese alla tedesca che sono veramente in grado di tenere dietro una filiera, e se vogliamo anche per un obbligo culturale. Se vogliamo avere una filiera forte, dobbiamo rafforzare le pmi, portando dentro l’innovazione”. A dirlo Gian Paolo Manzella, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, intervenendo all’incontro ‘Le filiere integrate per il rilancio del Paese’, organizzato in collaborazione con The European House – Ambrosetti, il piano di Philip Morris Italia per l’apertura in Italia del nuovo Digital information service center (Disc), nella città di Taranto.

