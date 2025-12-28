Le imprese italiane stanno affrontando notevoli difficoltà economiche, tanto da non riuscire più a pagare le bollette e le tasse, con molte costrette alla chiusura. Contestualmente, Amazon paga soltanto il 2% delle tasse e, qualora evada 3 miliardi, ne viene condonato ben il 2,5%. I fondi che avrebbero potuto essere incassati da Amazon avrebbero potuto essere utilizzati per ridurre l’IVA per le botteghe storiche o per finanziare i giovani che dovranno sostituire le arti e i mestieri italiani molto apprezzati all’estero.

Tuttavia, i giovani sono costretti ad aspettare, così come i 10.000 ragazzi che avrebbero potuto essere assunti nelle forze di polizia. La realizzazione di un ponte sembra avere priorità rispetto all’assunzione di nuovo personale nelle forze dell’ordine. Le uniche eccezioni a questo stato di attesa sono le armi, per le quali non si può attendere. Il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri ha sottolineato come la manovra di bilancio abbia favorito principalmente i grandi gruppi speculativi, le industrie delle armi e Amazon.