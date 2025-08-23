Imprese italiane e resilienza: risposte alla crisi economica

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha dichiarato che le aziende italiane hanno mostrato una reazione positiva di fronte alle recenti crisi economiche. Nel suo intervento, ha sottolineato come la resilienza e l’innovazione siano state caratteristiche distintive del panorama imprenditoriale italiano.

Urso ha evidenziato che, nonostante le difficoltà, molte imprese hanno saputo adattarsi e trovare nuove soluzioni. Questo cambiamento è stato sostenuto da misure governative che hanno favorito la crescita e l’espansione. Durante la discussione, sono stati menzionati anche i settori che hanno registrato un maggiore successo, come la tecnologia e il design, dove l’italianità continua a giocare un ruolo cruciale nel rappresentare un marchio di qualità e creatività.

Il Ministro ha anche accennato a come l’export stia contribuendo significativamente all’economia del paese, con un aumento della domanda di prodotti italiani sui mercati internazionali. Le piccole e medie imprese, in particolare, hanno dimostrato una capacità di innovazione e di reazione che ha permesso loro di affrontare le sfide globali. Urso ha concluso il suo intervento esprimendo ottimismo riguardo alle prospettive future per le aziende italiane, sottolineando l’importanza di continuare a investire in innovazione e formazione.