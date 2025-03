Imprese: il benessere dei dipendenti protagonista del Welfare Day 2025

Il benessere individuale, la personalizzazione su larga scala e la digitalizzazione rappresentano i punti chiave del welfare contemporaneo. Questi elementi sono fondamentali per le nuove generazioni e incentivano le imprese a integrare il welfare nella loro strategia aziendale. La questione è stata approfondita durante la terza edizione del Welfare Day 2025, un evento che si è svolto a Palazzo dell’Informazione a Roma. L’evento è stato organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia, un’azienda specializzata nella gestione dei benefit e nel coinvolgimento dei dipendenti. Il convegno ha messo in evidenza l’importanza di un approccio innovativo al welfare, in grado di rispondere alle esigenze emergenti dei lavoratori moderni. La digitalizzazione, in particolare, gioca un ruolo cruciale nel rendere i servizi di welfare più accessibili e personalizzati. Con l’evoluzione delle dinamiche lavorative e delle aspettative, è essenziale che le imprese adottino soluzioni che favoriscano il benessere dei dipendenti, promuovendo così un ambiente lavorativo più sano e motivante.