“Taranto per me è stata una grande sorpresa, una città bellissima, in trasformazione, con tantissime possibilità di sviluppo. Sono convintissimo che è una città che può gestire nuovi business e nuove forme di sviluppo economico come quella che presentiamo oggi: Philip Morris Disc che completa quella che è un po’ la nostra filiera integrata in Italia: in agricoltura, in industria e in servizi, sia fisici che digitali“. Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, intervendo all’incontro ‘Le filiere integrate per il rilancio del Paese‘, organizzato in collaborazione con The European House – Ambrosetti, e presentando il piano di Philip Morris Italia per l’apertura in Italia del nuovo Digital Information Service Center (Disc), nella città di Taranto.

