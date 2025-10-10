Imprese e Giustizia: Nuove Regole per Crescita in Italia

Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha affermato l’importanza della presenza delle imprese nei processi costituzionali, sostenendo che quelle che rispettano le regole hanno anche obiettivi pubblici. Durante l’assemblea pubblica di Confitarma a Roma, ha esortato a evitare la contrapposizione tra pubblico e privato, evidenziando la necessità di semplificare le normative esistenti.

Sisto ha spiegato che le normative europee e internazionali si sovrappongono al codice civile, creando confusione. È fondamentale stabilire regole chiare per garantire agli imprenditori una posizione competitiva all’interno del mercato europeo. L’iniziativa di Confitarma, secondo Sisto, deve ricevere la massima attenzione, poiché permette al governo di collaborare con le imprese sul territorio.

Ha inoltre sottolineato l’importanza della digitalizzazione nel settore giudiziario, un elemento chiave del Pnrr. Secondo il viceministro, gran parte del processo penale è già stato digitalizzato, il che migliora l’efficacia delle interazioni tra giustizia e imprese.

Infine, Sisto ha parlato del dialogo tra il governo italiano e l’Unione Europea, affermando che è un processo continuo e vitale. Ha evidenziato come l’Italia stia diventando un interlocutore importante in Europa e che un miglior dialogo porterà a risultati più favorevoli per il Paese.