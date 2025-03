Imprese: Di Amato (Maire), ‘Un Impegno Costante per un Mix Tecnologico’

“Abbiamo sempre puntato a un mix tecnologico, spaziando tra vari settori: dal riciclo ai carburanti, dai vettori nuovi alla decarbonizzazione. Muoversi tra diversi settori è la distintività”. Queste sono le parole di Fabrizio Di Amato, presidente di Maire, durante il Capital Market Day 2025. In questa occasione, il Gruppo ha presentato i risultati del 2024 e delineato gli obiettivi per il futuro, rivolgendosi alla business community nazionale e internazionale riunita nella sede milanese dell’azienda. Di Amato ha sottolineato l’importanza di diversificare e investire in vari ambiti per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato. L’approccio distintivo di Maire riflette un impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, centrando la strategia su tecnologie avanzate nel riciclo, nei carburanti alternativi e nella decarbonizzazione. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per condividere la visione del gruppo e i piani futuri, evidenziando il contributo di Maire alla transizione energetica e ai cambiamenti nel panorama industriale. La crescita e la proattività dell’azienda sono elementi chiave per il suo successo continuo.