Imprese: Di Amato (Maire) Raggiunge un Utile Record Grazie alla Disciplina Finanziaria

“È stato un anno straordinario di risultati eccellenti, con un approccio di disciplina finanziaria, che ha consentito di raggiungere un obiettivo dell’utile record. Oggi guardiamo al futuro per cercare di fare sempre di più e meglio”. Così Fabrizio Di Amato, presidente di Maire, ha commentato il successo del Gruppo durante il Capital Market Day 2025. Nell’evento, tenutosi presso la sede milanese dell’azienda, sono stati presentati i risultati del 2024 e fissati gli obiettivi per il prossimo futuro. La comunità imprenditoriale, sia nazionale che internazionale, ha partecipato con attenzione all’incontro, evidenziando l’importanza della disciplina finanziaria nel conseguire traguardi significativi. Maire si impegna a continuare su questa strada, mirando a migliorare ulteriormente le proprie performance e a superare le aspettative. L’ottimismo di Di Amato riflette una visione proattiva per i prossimi anni, con l’intento di consolidare la posizione dell’azienda nel mercato e di affrontare con determinazione le sfide future.