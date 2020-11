Macchinari innovativi e una struttura completamente rinnovata. Grazie ai finanziamenti previsti dalla legge 181/89 per il rilancio delle aree industriali, gestiti da Invitalia, è questo il nuovo volto della Cosmind, azienda della provincia di Benevento. Nello stabilimento di Limatola, produce componenti in acciaio, acciaio inox, ferro e alluminio per il mercato delle telecomunicazioni (video). Un’attività nata nel 1989, che viene da una lunga tradizione di famiglia, come spiega l’amministratore, Carmine Donisi, che gestisce l’azienda insieme alla moglie e ai figli. “Questa società è nata da una nostra precedente attività di costruzioni e montaggi industriali; dopo la crisi del ’90 c’è stata la riconversione a questa nuova attività e adesso facciamo lamieristica e meccanica di precisione”, racconta.

Fonte