Un investimento per rafforzare la produzione e assumere nuovi addetti. Lo ha messo in campo, con il supporto di Invitalia, l’azienda Cielle Imballaggi, attiva in provincia di Siracusa nel settore del packaging. Grazie al contratto di sviluppo, realizzato insieme ad altre 3 aziende siciliane, ha potuto investire nell’innovazione tecnologica, aumentare la capacità produttiva, con l’ampliamento dello stabilimento di Melilli, e innescare quindi un processo virtuoso che ha portato all’assunzione – insieme a Rotocalco Mediterranea, società appartenente allo stesso Gruppo – di 43 nuovi addetti, per lo più altamente qualificati.

