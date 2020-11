“Io resto convinto che per rafforzare il modello di cui stiamo parlando e cioè le filiere integrate sia necessario aumentare la responsabilità sui territori. E mi riferisco soprattutto al fatto di completare fino in fondo il decentramento previsto e quindi di completare fino in fondo il progetto di autonomia che il presidente della repubblica ci ricorda essere il processo che rafforza l’unità nazionale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, intervenendo all’incontro ‘Le filiere integrate per il rilancio del Paese’, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa ‘Filiere integrate’ che The European House – Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris Italia.

