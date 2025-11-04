16.4 C
Imprenditoria veneta a Bruxelles: proposte per il futuro europeo

Da stranotizie
Imprenditoria veneta a Bruxelles: proposte per il futuro europeo

La Camera di Commercio di Padova ha portato la voce dell’imprenditoria veneta al Parlamento Europeo delle Imprese, un evento biennale che riunisce imprenditori da tutta l’Unione per confrontarsi con le istituzioni europee. A rappresentare il territorio sono stati Elena Morello, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, e Cedric Boniolo, consigliere camerale.

Durante la settima edizione dell’European Parliament of Enterprises, sono stati presenti oltre 700 imprenditori europei, impegnati a discutere questioni cruciali per l’economia futura. L’incontro, organizzato da Eurochambres in collaborazione con il Parlamento Europeo e Unioncamere per l’Italia, ha affrontato temi come la transizione ecologica, la competitività delle imprese, il mercato unico e la strategia commerciale europea.

Elena Morello ha sottolineato l’importanza dell’evento nel favorire il dialogo tra le imprese e le istituzioni, evidenziando che solo in questo modo l’Europa può comprendere l’efficacia delle decisioni prese e le esigenze delle aziende.

Inoltre, Unioncamere Europa e Promos Italia hanno organizzato un incontro sulle opportunità di finanziamento per le imprese italiane, concentrandosi su bandi europei e programmi di sviluppo internazionale. Questo ulteriore spazio di confronto ha offerto informazioni preziose per le aziende italiane che desiderano espandere le proprie attività e sfruttare fondi disponibili a livello europeo.

