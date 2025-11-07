Imprenditoria femminile e mining sostenibile in Italia

Francesca Failoni, CFO e co-fondatrice di Alps Blockchain, ha vinto il prestigioso Premio GammaDonna, che dal 2004 riconosce l’imprenditoria femminile innovativa. L’evento si è tenuto al Palazzo Madama di Torino, dove altre imprenditrici hanno ricevuto premi per il loro contributo in campi innovativi e sostenibili.

Alps Blockchain si distingue nel settore del mining sostenibile di bitcoin, combinando tecnologia ed energia rinnovabile. Failoni ha illustrato come la sua azienda trasformi il tradizionale mining di criptovalute, noto per il suo alto consumo energetico, in una risorsa per lo sviluppo locale sostenibile. Questo viene realizzato attraverso l’installazione di farm per il mining all’interno di centrali idroelettriche storiche.

Negli ultimi anni, Alps Blockchain è cresciuta significativamente, gestendo oltre 20 impianti in Italia e all’estero e puntando ora alla quotazione in Borsa. Durante la cerimonia sono stati riconosciuti anche altri talenti: Simona Maschi ha vinto il “Giuliana Bertin Communication Award”, Valeria Della Rosa ha ricevuto il “Women Startup Award”, e Lucia Cuman ha ottenuto una Menzione Speciale per l’internazionalizzazione da DHL Express Italy.

Valentina Parenti, presidente di GammaDonna, ha sottolineato l’importanza delle imprenditrici premiate, che non solo competono sui mercati internazionali, ma stabiliscono anche modelli di business innovativi in grado di generare impatto economico e culturale. Failoni, nel suo discorso, ha evidenziato come la coerenza tra visione e valori sia fondamentale per affrontare le sfide future e per la crescita della propria azienda nel contesto internazionale.

