Impredo dona ad Amatrice la nuova sede del Centro polifunzionale

Daniele D’Orazio, Ceo di Impredo Spa e Partner Remind, ha donato al Comune di Amatrice la nuova sede del Centro polifunzionale intitolato alla memoria del giovane Pio Cretaro, il bimbo più buono d’Italia, scomparso per un incidente stradale nel 2010. Il Centro ospiterà le attività del gruppo comunale della Protezione Civile e degli Alpini.

Il sindaco Giorgio Cortellesi, nel corso della cerimonia, ha ringraziato a nome della comunità del comune reatino: “La gestione delle emergenze incrocerà la ripartenza e il ritorno alla normalità per tutti noi: un segnale di vita di grande importanza”. La cerimonia ha visto la partecipazione di Nicoletta Romanoff in qualità di madrina dell’evento e di don Savino D’Amelio ha celebrato la Santa Messa. Numerosi i messaggi di saluto di autorità ed esponenti del Governo.

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha sottolineato come la rinascita delle zone colpite dal sisma passi da gesti concreti che testimoniano la sinergia tra pubblico e privato: ” Sappiamo quanto la messa in sicurezza dei territori- ha scritto Durigon nel suo saluto – sia un tema di rilevanza nazionale che non può essere assolutamente sottovalutato e ciò in linea con me attività ed i valori di Remind”.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2016 Guido Castelli ha ricordato che a distanza di sette anni dal drammatico evento del sisma si deve registrare l’azione di chi , come l’impresa Impredo, vuole continuare a credere in questi territori e soprattutto mettere in sicurezza Amatrice che da quel terremoto fu duramente colpita.

Partner di Impredo l’immobiliare allargato rappresentata da Remind con il presidente Paolo Crisafi e il presidente dei giovani di Remind Tommaso Accetta che hanno portato con i loro interventi il contributo del comparto come segnale da parte del Governo e della società civile per la ripresa e il ritorno alla piena attività economica dei territori nelle zone del cratere, offrendo così occasioni reali di vicinanza alla gente che qui vive e lavora e che non vuole abbandonare questi territori e mettere in atto le buone pratiche del Pubblico e del Privato per la messa in Sicurezza e lo sviluppo sostenibile .

Protagonista della giornata Daniele D’Orazio , Ceo di Impredo, che si è dichiarato orgoglioso per la realizzazione di un’opera così importante per Amatrice perché realizzata con grande professionalità: non a caso, ha ricordato, la mission di Impredo è racchiusa nel motto ” Costruiamo con cura”.