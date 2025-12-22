Imprecazioni in palestra: come aumentare la forza e la resistenza

Se ti è capitato di sbottare con un’imprecazione mentre lotti contro l’ultima ripetizione in palestra, ora la scienza ti dà una buona ragione per farlo senza sensi di colpa. Uno studio mostra che ripetere parolacce durante esercizi fisici intensi può aumentare la forza, la resistenza e la concentrazione mentale, aiutando le persone a superare le proprie inibizioni e a entrare in uno stato di maggiore immersione nel compito, noto come flusso psicologico.

La ricerca, guidata dal dott. Richard Stephens, psicologo sperimentale della Keele University, ha studiato l’effetto delle parolacce sulle performance fisiche e sui processi psicologici che ci spingono a impegnarci di più. Gli autori si sono chiesti perché imprecare, una forma di espressione spesso stigmatizzata, sembra aiutare così tante persone a “darsi dentro” durante sforzi fisici intensi.

Per rispondere, Stephens e il suo team hanno condotto due esperimenti su un totale di 192 volontari adulti, chiedendo a ciascun partecipante di scegliere una parolaccia abituale e una parola neutra. Durante le prove, i soggetti eseguivano le flessioni sulla sedia, sollevandosi dal sedile usando solo le braccia, mentre ripetevano ad alta voce la parola scelta ogni due secondi.

I risultati hanno confermato che coloro che ripetevano parolacce durante le flessioni sulla sedia riuscivano a sostenere il proprio peso corporeo per un periodo significativamente più lungo rispetto ai partecipanti che ripetevano parole neutre. Questa differenza era riconducibile a un aumento di flusso psicologico, distrazione dal dolore o dalla fatica e fiducia in sé stessi, tutti indicatori chiave della disinibizione mentale.

Secondo Stephens, imprecare produce una forma temporanea di disinibizione che permette di superare limiti autoimposti. In questo stato, le persone sono più focalizzate sull’azione, meno distratte dalla fatica e più sicure di sé. Le parolacce non solo distraggono dal dolore, ma attivano stati emotivi che aumentano motivazione, autostima e capacità di affrontare sfide impegnative.

Non tutte le parolacce sono uguali, infatti studi linguistici mostrano che la potenza emotiva di una parola influisce sul suo effetto psicologico. Analisi sui social media rivelano differenze culturali interessanti, ad esempio gli americani tendono a usare più spesso la classica parola con la “F”, mentre gli australiani sono più creativi con varianti come “fing”, “fface”, “fark” o “feck”. Anche l’italiano ha le sue espressioni particolarmente potenti e diffuse, come parole come “cazzo”, “merda” o “porca miseria”.

Gli autori sottolineano che usare parolacce non significa abbassare il livello di educazione o comportamento sociale, ma può essere uno strumento utile in contesti in cui il risultato fisico o mentale conta più della forma linguistica. Secondo Stephens, imparare a usare questo “trucco mentale” con consapevolezza può permettere di sfruttare il proprio potenziale completo nei momenti chiave, soprattutto quando ci si sente sfidati o fuori dalla zona di comfort.