Imposta di soggiorno in Italia

Da stranotizie
Il Comune di Roccastrada inizia il nuovo anno lavorando sull’istituzione dell’imposta di soggiorno, una misura volta a generare nuove risorse da reinvestire nel settore turistico e nella promozione del territorio. La decisione è stata presa dopo un confronto tra il Comune e gli operatori del settore.

L’obiettivo è quello di dotare l’ente locale di uno strumento finanziario capace di sostenere progetti a medio e lungo termine, migliorare i servizi per i visitatori e finanziare interventi strutturali, senza gravare eccessivamente sul sistema dell’ospitalità. Il sindaco Francesco Limatola si è mostrato aperto a recepire le osservazioni emerse durante i tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e i gestori delle strutture ricettive.

La bozza del regolamento prevede che l’imposta sia modulata in base alla tipologia e alla classificazione delle strutture. La tariffa prevista è di 1 euro a persona per ogni pernottamento per gli agriturismi, i bed & breakfast, le case vacanze e gli affittacamere, mentre sale a 1,5 euro per gli hotel fino a tre stelle e per le residenze turistico-alberghiere. Per le strutture alberghiere di categoria superiore, il contributo richiesto sarà di 2 euro a notte.

L’imposta non sarà estesa all’intero periodo di soggiorno, ma solo per i primi sette pernottamenti consecutivi. Sono inoltre previste diverse esenzioni, tra cui quelle per i minori di 14 anni, per i malati che devono effettuare terapie in strutture sanitarie del territorio e per i loro accompagnatori, oltre che per il personale delle forze dell’ordine in servizio. La tassa dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 1 settembre.

