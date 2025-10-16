Imposta di soggiorno a Brescia: le conseguenze sul turismo

Recenti dichiarazioni di Assoturismo Confesercenti hanno aperto un dibattito sulla possibile maggiorazione del 30% dell’imposta di soggiorno nella provincia di Brescia, prevista nel collegato alla manovra economica. L’associazione sostiene che tale incremento potrebbe generare oltre un miliardo di euro di entrate, ma avverte che avrebbe un impatto negativo sulla competitività del settore turistico locale e diminuirebbe ulteriormente la domanda interna.

Il presidente Vittorio Messina ha rimarcato che l’imposta era originariamente destinata a finanziare investimenti nel turismo e nella valorizzazione dei territori, piuttosto che diventare un onere aggiuntivo per i turisti. Barbara Quaresmini, presidente di Confesercenti Lombardia Orientale, ha fatto notare che per Brescia, questo aumento comporterebbe un aggravio fiscale annuale di oltre 4 milioni di euro.

Nonostante i risultati positivi registrati nella stagione estiva, il turismo domestico resta fragile, sostenuto principalmente dalle presenze straniere. In tale contesto, gli operatori del settore avvertono che un innalzamento delle tasse sul turismo potrebbe ostacolare la crescita e ritardare gli investimenti necessari in infrastrutture e servizi, fondamentali per garantire un turismo sostenibile e competitivo.