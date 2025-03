Importanza della Medicina di Genere: Un Appello da Jervis di Daiichi Sankyo Italia

Siamo felici di aver organizzato questo evento, importante per evidenziare la medicina di genere e la prevenzione cardiovascolare. Le donne presentano sintomi e fattori di rischio differenti, ed è fondamentale aumentare la consapevolezza su questi aspetti per supportare i sistemi sanitari, i medici e soprattutto le donne stesse. Joanne Jervis, managing director di Daiichi Sankyo Italia, ha sottolineato l’importanza di riconoscere, prevenire e trattare efficacemente questi sintomi. L’evento ‘Le donne verso un cuore consapevole’ ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza sui fattori di rischio cardiovascolare specifici per le donne, sulle strategie preventive, sul legame tra cuore e psiche, e sull’importanza dell’innovazione digitale in sanità per supportare i pazienti. La divisione italiana della farmaceutica giapponese punta a sensibilizzare e informare sul tema, affinché le donne possano prendersi cura della propria salute cardiovascolare in modo consapevole ed efficace. Iniziative come queste sono cruciali per affrontare le sfide legate alla salute delle donne e garantire loro le giuste informazioni e strumenti per una vita sana.