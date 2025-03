Importanti novità per la showgirl

Elisabetta Canalis torna in Italia per un progetto misterioso legato a un brand internazionale di intimo, dopo aver vissuto negli Stati Uniti. Elisabetta, classe 1978, è un’icona della moda italiana, nota per il suo lavoro con Intimissimi. Ha costruito una vita a Los Angeles con il chirurgo Brian Perri, con cui ha avuto una figlia, Skyler Eva. Nonostante la loro separazione, Elisabetta e Brian mantengono un buon rapporto per il bene della loro bambina.

Recentemente, ha fatto ritorno in Italia, suscitando l’interesse dei media per un nuovo progetto, di cui però si conoscono pochi dettagli. Secondo Dagospia, Elisabetta sarebbe tornata a Milano per un esclusivo servizio fotografico. Ci sono voci che suggeriscono che potrebbe diventare il volto di un noto marchio di intimo, ma al momento i dettagli rimangono avvolti nel mistero e non ci sono conferme ufficiali.

Il suo ritorno in Italia ha acceso le speculazioni dei fan e degli appassionati di gossip. La curiosità su di lei è sempre viva, e i suoi follower attendono notizie ufficiali su questo potenziale nuovo capitolo della sua carriera. Nonostante la sua vita si svolga principalmente negli Stati Uniti, Elisabetta continua a essere una figura di spicco nel panorama della moda e dello spettacolo italiano. Le sue scelte professionali e personali generano costantemente interesse, e ogni nuova iniziativa viene seguita con attenzione. Con determinazione e carisma, la showgirl sembra pronta a intraprendere una nuova avventura nel mondo della moda.