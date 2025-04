Implicazioni sui BTP e sui prestiti per gli italiani

La Banca Centrale Europea (BCE) ha effettuato un taglio dei tassi di interesse per la settima volta consecutiva, portando il tasso sui depositi al 2,25%. Tale decisione, in un contesto di rallentamento economico e inflazione contenuta, risponde a incertezze internazionali. Il tasso sui depositi è diminuito da 2,50% a 2,25%, mentre il tasso sulle operazioni di rifinanziamento è sceso da 2,65% a 2,40% e quello sui prestiti marginali da 2,90% a 2,65%. La presidente Christine Lagarde ha evidenziato le “incertezze eccezionali” legate alle tensioni commerciali e al rallentamento della crescita, con previsioni sul PIL dell’Eurozona riviste al ribasso, da +0,9% a +0,45%.

Le conseguenze si fanno sentire su mutui e prestiti. I mutui variabili beneficeranno di una riduzione dei tassi in linea con il calo dell’Euribor, con un risparmio stimato di 20-30 euro al mese per un mutuo di 100mila euro. I mutui fissi, invece, non vedranno cambiamenti immediati, ma potrebbero portare a surroghe future. I prestiti al consumo subiranno un abbassamento dei tassi compreso tra 10 e 15 punti base, generando un risparmio di circa 100 euro su un finanziamento di 20.000 euro in 5 anni.

I titoli di Stato, in particolare i BTP decennali, hanno visto una diminuzione dei rendimenti, scendendo al 3,70%. La domanda record di 103 miliardi per titoli collocati dal Tesoro indica un clima favorevole per il debito italiano, alimentato anche dal miglioramento del rating di S&P. Tuttavia, i rendimenti futuri potrebbero risultare meno appetibili per i nuovi investitori.