Implicazioni dei Mutui per gli Acquirenti: Cosa Serve Sapere per Comprare Casa

C’è attesa per le prossime decisioni della Banca Centrale Europea (Bce) riguardo ai tassi di interesse nell’area euro. Si prevede che la Bce possa continuare a ridurre il costo del denaro nei mesi a venire, una notizia particolarmente attesa da chi ha mutui e prestiti. Tuttavia, la situazione economica globale complessa rende incerta la tempistica di ulteriori tagli.

Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, ha recentemente dichiarato che ci sarebbe poco spazio per ulteriori tagli, avvertendo che un livello di tassi troppo basso potrebbe essere controproducente per l’economia. Ha fatto riferimento alle prospettive di inflazione e ritiene che, se i dati confermeranno questa direzione, si potrà procedere verso una neutralità dei tassi d’interesse, stimata tra il 2% e il 3%. Attualmente il tasso è al 3,25%, segnalando che non si è lontani dal raggiungere questa neutralità.

Nel contesto attuale, il tasso d’interesse sui depositi nell’eurozona è del 3,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali è al 3,40% e il tasso sui prestiti marginali è al 3,65%. Dopo una serie di tre riduzioni a giugno, settembre e ottobre, il tasso sui depositi, che era arrivato al 4,50% nel 2023, ha subito una diminuzione. Gli esperti ritengono che la Bce possa ulteriormente abbassare il costo del denaro e si attende con interesse la riunione del 12 dicembre, dove potrebbero emergere nuove indicazioni.

Le decisioni sui tassi della Bce influiscono direttamente sui mutui e sui finanziamenti a tasso variabile. Un abbassamento del costo del denaro comporta una diminuzione dei costi di finanziamento tra gli istituti bancari, il che, a sua volta, provoca un calo dell’indice Euribor, spesso utilizzato come riferimento per i mutui. Questo si traduce in una riduzione delle rate mensili dei mutui a tasso variabile. Secondo stime del Codacons, un taglio di 25 punti base comporterebbe una diminuzione della rata mensile tra 13 e 30 euro. I mutui a tasso fisso, invece, non subiscono variazioni, poiché il tasso resta costante per tutta la durata del contratto. Tuttavia, i tagli possono rendere i nuovi contratti più vantaggiosi, stimolando la domanda di prestiti e finanziamenti.