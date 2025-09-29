Impiego per Impiegato/a Contabile

18.8 C
Descrizione Aziendale
AtenaJob, divisione di Atena Spa autorizzata da ANPAL per la Ricerca e Selezione del Personale, è alla ricerca di un/una IMPIEGATO/A CONTABILE per uno Studio Professionale situato a Brescia. Il nostro cliente è attivo da oltre 30 anni nel supporto a imprese e professionisti in ambito societario, contabile e fiscale.

Posizione
Si cerca un/una Impiegato/a Contabile per ampliamento dell’organico dello Studio Professionale a Brescia. Il candidato si occuperà di gestire in autonomia la contabilità di un pacchetto clienti (regime semplificato e ordinario), fino al bilancio ante imposte.

Requisiti

  • Diploma di Scuola Secondaria Superiore
  • Esperienza presso Studi Professionali
  • Preferibile conoscenza del gestionale TeamSystem
  • Precisione
  • Autonomia
  • Affidabilità
  • Orientamento al cliente

Altre informazioni

  • Contratto: tempo determinato/indeterminato – CCNL Studi Professionali
  • Orario di lavoro: full-time con flessibilità d’ingresso, da Lunedì a Venerdì, 9:00-13:00/14:00-18:00
  • Sede di lavoro: Brescia

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


