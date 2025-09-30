Impiego come Assistente Health & Safety

Il/la candidato/a sarà inserito/a nel team H&S (Health & Safety) e svolgerà attività amministrative e documentali principalmente a Roma.
Attività principali:
- Predisposizione e aggiornamento della documentazione sulla sicurezza (DVR, DUVRI, procedure, ecc.)
- Archiviazione e gestione documentale (cartacea e digitale)
- Monitoraggio delle scadenze (formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni)
- Supporto nella redazione di note tecniche e raccolta KPI di area H&S
- Controllo della documentazione fornitori in ambito safety
- Aggiornamento delle matrici e registri normativi
- Interfaccia con funzioni aziendali per coordinamento attività di prevenzione
- Supporto al medico competente per sorveglianza sanitaria
Possibilità di crescita e affiancamento in attività di sopralluoghi e ispezioni.
Requisiti:
- Esperienza, anche minima, in ruoli simili in sicurezza sul lavoro
- Conoscenza base del D.Lgs. 81/08 e normative in salute e sicurezza
- Buone capacità organizzative e attenzione al dettaglio
- Padronanza di Excel, Word e strumenti di gestione documentale
- Capacità di lavorare autonomamente e in team
- Preferibile: abilitazione ASPP o Laurea in Tecniche della prevenzione
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Disponibilità a trasferte occasionali
- Proattività e orientamento alla crescita professionale
Cosa offriamo:
- Formazione continua con piani di Induction per nuovi ingressi
- Possibilità di lavoro in modalità agile
- Ambiente smart e collaborativo
- Opportunità di crescita professionale
- Ticket Restaurant
- Assunzione diretta a tempo indeterminato
- Orario full time, dal lunedì al venerdì
- Zona di lavoro: Roma o da remoto
Se pensi di avere i requisiti giusti, inviaci la tua candidatura!
