Impiego come Assistente Health & Safety

SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Bologna ricerca per azienda cliente, principale cloud provider italiano, un IMPIEGATO/A HEALTH & SAFETY ASSISTANT – CAT. PROTETTA.

Il/la candidato/a sarà inserito/a nel team H&S (Health & Safety) e svolgerà attività amministrative e documentali principalmente a Roma.

Attività principali:

  • Predisposizione e aggiornamento della documentazione sulla sicurezza (DVR, DUVRI, procedure, ecc.)
  • Archiviazione e gestione documentale (cartacea e digitale)
  • Monitoraggio delle scadenze (formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni)
  • Supporto nella redazione di note tecniche e raccolta KPI di area H&S
  • Controllo della documentazione fornitori in ambito safety
  • Aggiornamento delle matrici e registri normativi
  • Interfaccia con funzioni aziendali per coordinamento attività di prevenzione
  • Supporto al medico competente per sorveglianza sanitaria

Possibilità di crescita e affiancamento in attività di sopralluoghi e ispezioni.

Requisiti:

  • Esperienza, anche minima, in ruoli simili in sicurezza sul lavoro
  • Conoscenza base del D.Lgs. 81/08 e normative in salute e sicurezza
  • Buone capacità organizzative e attenzione al dettaglio
  • Padronanza di Excel, Word e strumenti di gestione documentale
  • Capacità di lavorare autonomamente e in team
  • Preferibile: abilitazione ASPP o Laurea in Tecniche della prevenzione
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Disponibilità a trasferte occasionali
  • Proattività e orientamento alla crescita professionale

Cosa offriamo:

  • Formazione continua con piani di Induction per nuovi ingressi
  • Possibilità di lavoro in modalità agile
  • Ambiente smart e collaborativo
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ticket Restaurant
  • Assunzione diretta a tempo indeterminato
  • Orario full time, dal lunedì al venerdì
  • Zona di lavoro: Roma o da remoto

Se pensi di avere i requisiti giusti, inviaci la tua candidatura!


