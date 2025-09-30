Impiego come Assistente Health & Safety

SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Bologna ricerca per azienda cliente, principale cloud provider italiano, un IMPIEGATO/A HEALTH & SAFETY ASSISTANT – CAT. PROTETTA.

Il/la candidato/a sarà inserito/a nel team H&S (Health & Safety) e svolgerà attività amministrative e documentali principalmente a Roma.

Attività principali:

Predisposizione e aggiornamento della documentazione sulla sicurezza (DVR, DUVRI, procedure, ecc.)

Archiviazione e gestione documentale (cartacea e digitale)

Monitoraggio delle scadenze (formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni)

Supporto nella redazione di note tecniche e raccolta KPI di area H&S

Controllo della documentazione fornitori in ambito safety

Aggiornamento delle matrici e registri normativi

Interfaccia con funzioni aziendali per coordinamento attività di prevenzione

Supporto al medico competente per sorveglianza sanitaria

Possibilità di crescita e affiancamento in attività di sopralluoghi e ispezioni.

Requisiti:

Esperienza, anche minima, in ruoli simili in sicurezza sul lavoro

Conoscenza base del D.Lgs. 81/08 e normative in salute e sicurezza

Buone capacità organizzative e attenzione al dettaglio

Padronanza di Excel, Word e strumenti di gestione documentale

Capacità di lavorare autonomamente e in team

Preferibile: abilitazione ASPP o Laurea in Tecniche della prevenzione

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a trasferte occasionali

Proattività e orientamento alla crescita professionale

Cosa offriamo:

Formazione continua con piani di Induction per nuovi ingressi

Possibilità di lavoro in modalità agile

Ambiente smart e collaborativo

Opportunità di crescita professionale

Ticket Restaurant

Assunzione diretta a tempo indeterminato

Orario full time, dal lunedì al venerdì

Zona di lavoro: Roma o da remoto

Se pensi di avere i requisiti giusti, inviaci la tua candidatura!