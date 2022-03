Titolo: IMPIEGATO TECNICO DISEGNATORE



Azienda: S.B.E. VARVIT



Descrizione:: Per la nostra unità locale di Monfalcone (GO) siamo alla ricerca di un/una IMPIEGATO TECNICO DISEGNATORE. La risorsa…. Per candidarsi inviare una mail all’indirizzo hr@sbe.it specificando nell’oggetto IMPIEGATO/A TECNICO DISEGNATORE. Titolo di studio…

Luogo:: Monfalcone, Gorizia