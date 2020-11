Titolo: IMPIEGATO PER UFFICIO PERSONALE



Azienda:



Descrizione:: Offerta: IMPIEGATO PER UFFICIO PERSONALE Offerta inserita il: 02-11-2020 Categoria: Risorse Umane Provincia: Cuneo… nelle immediate vicinanze di Alba, ricerchiamo 1 IMPIEGATO / A amministrativo da inserire all’interno dell’ufficio personale…

Luogo:: Alba, Cuneo