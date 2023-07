Titolo: IMPIEGATO IMPORT/EXPORT



Azienda: Orienta



Descrizione:: Descrizione IMPIEGATO IMPORT/EXPORT Orienta Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore… dei trasporti e spedizioni internazionali 1 IMPIEGATO IMPORT/EXPORT per la gestione delle spedizioni merci via mare/terra/aereo…



Luogo:: Nola, Napoli

Navigazione articoli