Offerta di Lavoro: Impiegato Back Office Commerciale

Progesa Spa è alla ricerca di un Impiegato del Back Office Commerciale con competenze in marketing e gestione dei social media. Questa figura avrà un ruolo cruciale collaborando con il Team Tecnico e il Team Commerciale dell’Area Finanza Agevolata, garantendo comunicazione fluida e supporto alle attività di vendita.

Requisiti Principali:

Ottima conoscenza delle strategie di marketing

Esperienza nella gestione dei social media

Capacità di lavorare in team e comunicazione efficace

Orientamento al risultato e proattività

Se desideri far parte di un team dinamico e contribuire al successo di Progesa Spa, non perdere l’opportunità di candidarti! Invia il tuo CV e scopri come puoi fare la differenza.