Titolo: IMPIEGATO CONTABILE



Azienda: Randstad



Descrizione:: Hai esperienza come impiegato? Cerchi un lavoro full time? Abbiamo l’offerta che fa per te! Per studio di contabilità… di Jesolo cerchiamo un’impiegato amministrativo/contabile con esperienza pregressa nella mansione. Responsabilità…

Luogo:: Jesolo, Venezia