Titolo: IMPIEGATO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART TIME 6/7 ORE – STUDIO MILANO ZONA STAZIONE CENTRALE
Azienda: Knet Human Resources
Descrizione:: È uno Studio di Commercialisti sito a Milano e ricerca per ampliamento organico un IMPIEGATO CONTABILE. Riporto gerarchico…
Luogo:: Milano
IMPIEGATO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART TIME 6/7 ORE – STUDIO MILANO ZONA STAZIONE CENTRALE
Titolo: IMPIEGATO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART TIME 6/7 ORE – STUDIO MILANO ZONA STAZIONE CENTRALE