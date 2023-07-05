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IMPIEGATO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART TIME 6/7 ORE – STUDIO MILANO ZONA STAZIONE CENTRALE

Lug 5, 2023

Titolo: IMPIEGATO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART TIME 6/7 ORE – STUDIO MILANO ZONA STAZIONE CENTRALE

Azienda: Knet Human Resources

Descrizione:: È uno Studio di Commercialisti sito a Milano e ricerca per ampliamento organico un IMPIEGATO CONTABILE. Riporto gerarchico…

Luogo:: Milano

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