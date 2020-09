Titolo: Impiegato commerciale estero



Azienda: Risorse



Descrizione:: Descrizione Risorse SpA, per cliente attivo nel settore metalmeccanico in zona Opera (MI), ricerca un: Impiegato… impiegato commerciale estero in aziende metalmeccaniche di medie dimensioni. La conoscenza della lingua inglese ad ottimo…

Luogo:: Opera, Milano