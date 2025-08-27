Impiegato Back Office Sissa/Trecasali

IMPIEGATA/O ADDETTA/O AL BACK OFFICE (rif. 66965-PR)
La risorsa si occuperà di:
– Gestione ordini e offerte
– Rapporti con la clientela
– Inserimento anagrafiche clienti
– Altre mansioni di supporto
Requisiti:
– Esperienza nel ruolo
– Ottime doti comunicative
– Capacità di lavorare in team
– Conoscenza pacchetto Office
Benefit:
– Contratto a tempo determinato
– Opportunità di crescita professionale
– Ambiente di lavoro dinamico
Se sei interessato/a, invia la tua candidatura!
