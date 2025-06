Offerta di Lavoro: Impiegato Back Office Commerciale con Inglese e Tedesco C1

Stiamo cercando un/una Back Office Commerciale Estero per una rinomata azienda nel settore manifatturiero, che offre un’assunzione diretta. Questa è un’opportunità unica per chi desidera supportare la gestione commerciale internazionale in un ambiente dinamico.

Requisiti Principali:

Lingue : Competenza in Inglese (B2) e Tedesco (C1) .

: Competenza in e . Esperienza : Pregressa esperienza nel ruolo di back office commerciale, preferibilmente in contesti internazionali.

: Pregressa esperienza nel ruolo di back office commerciale, preferibilmente in contesti internazionali. Competenze: Ottima padronanza degli strumenti informatici e capacità di gestione delle relazioni con i clienti.

Cosa Offriamo:

Integrazione in un team professionale e stimolante.

Opportunità di crescita professionale in una realtà in espansione.

Se hai le competenze richieste e desideri intraprendere una nuova avventura lavorativa, candidati ora! Inviaci il tuo curriculum e unisciti a noi per contribuire al successo della nostra azienda.