22.9 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Lavoro

Impiegato amministrativo export

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Back office amministrativo e commerciale con conoscenza della lingua inglese

Mansioni:

  • Back office amministrativo, logistico e commerciale
  • Gestione e sviluppo attività commerciali

Requisiti:

  • Esperienza pregressa
  • Spiccate doti comunicative
  • Competenze digitali
  • Competenze relazionali e attitudine alla vendita
  • Dinamicità e flessibilità
  • Orario operativo 8–12, 14–18

Preferibile:

  • Conoscenza della lingua inglese avanzata
  • Conoscenza della contabilità
  • Conoscenza del mondo food
  • Disponibilità immediata

Se sei interessato, contattaci!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Impiegato amministrativo export

Gestione back office e attività commerciali, fondamentale esperienza pregressa. Beneficio: ambiente dinamico per crescere professionalmente.

Senior Buyer – Materie Prime (Prodotti Elastomeri)

Senior Buyer per il Gruppo Oldrati: expertise in elastomeri, abilità di negoziazione e ottimizzazione del budget per una supply chain efficiente.

Responsabile assistenza tecnica

Ruolo: Supporto nell’assistenza post-vendita dei prodotti. Requisito: Diploma in ambito elettromeccanico. Beneficio: Crescita professionale in un team dinamico.

IMPIEGATA/O SEGRETERIA COMMERCIALE

Ricerca un Impiegato Segreteria Commerciale in metalmeccanico. Richiesta precisione e buona conoscenza Excel. Offerta: ambiente dinamico e formativo.

Medico Specialista in Otorinolaringoiatria

Medico specialista in otorinolaringoiatria a Firenze. Richiesta competenza nelle patologie ORL. Beneficio: ambiente collaborativo e di crescita.

Articolo precedente
Beelink EQR5 Mini PC AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 500GB SSD, WiFi 6
Articolo successivo
Sanzioni Ue contro Israele: Colpiti Ministri e Coloni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.