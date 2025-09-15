Impiegato amministrativo export

Mansioni:
- Back office amministrativo, logistico e commerciale
- Gestione e sviluppo attività commerciali
Requisiti:
- Esperienza pregressa
- Spiccate doti comunicative
- Competenze digitali
- Competenze relazionali e attitudine alla vendita
- Dinamicità e flessibilità
- Orario operativo 8–12, 14–18
Preferibile:
- Conoscenza della lingua inglese avanzata
- Conoscenza della contabilità
- Conoscenza del mondo food
- Disponibilità immediata
Se sei interessato, contattaci!
