Titolo: IMPIEGATO AMMINISTRATIVA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (INVALIDI – DL. 68/99)



Azienda: Humangest



Descrizione:: Humangest S.p.A. Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore sale giochi IMPIEGATO… amministrativa (contabilità generale, prima nota). Requisiti: – precedente esperienza come impiegato/a amministrativo…



Luogo:: Rivoli, Torino

Navigazione articoli