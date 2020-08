Titolo: Impiegato/a Ufficio spedizioni



Azienda: Adecco



Descrizione:: Ricerchiamo per azienda cliente leader di mercato nel settore trasporti/logistica: Impiegato/a addetto… e spunta documenti Requisiti (essenziali): – Pregressa esperienza in area logistica in mansioni di impiegato/a logistica…

Luogo:: Cremona