Titolo: IMPIEGATO/A UFFICIO CERTIFICAZIONI BG



Azienda: La Risorsa Umana



Descrizione:: IMPIEGATO/A UFFICIO CERTIFICAZIONI per inserimento diretto. Sede di lavoro: Bergamo AZIENDA Per importante Studio di… Ingegneria, operante in ambito sicurezza e certificazioni CE, selezioniamo POSIZIONE LAVORATIVA UN/UNA IMPIEGATO/A UFFICIO…

Luogo:: Bergamo