Impiegato/a Studio Commercialista a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Impiegato/a studio commercialista



Azienda: JOB Just On Business



Descrizione lavoro:

Just On Business SPA, filiale di Oderzo, sta cercando un impiegato per uno studio di commercialista. Le responsabilità includono la gestione della contabilità, la preparazione di dichiarazioni fiscali e l’assistenza ai clienti nella risoluzione di questioni tributarie. Sono richieste competenze in contabilità e una laurea in discipline economiche, insieme a una buona conoscenza degli strumenti informatici. Offriamo un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e formazione continua per i candidati selezionati.



Località: Santa Lucia di Piave, Treviso



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:58:01 GMT

