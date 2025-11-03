Impiegato/a Studio Commercialista a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Impiegato/a studio commercialista
Azienda: JOB Just On Business
Descrizione lavoro:
Just On Business SPA, filiale di Oderzo, sta cercando un impiegato per uno studio di commercialista. Le responsabilità includono la gestione della contabilità, la preparazione di dichiarazioni fiscali e l’assistenza ai clienti nella risoluzione di questioni tributarie. Sono richieste competenze in contabilità e una laurea in discipline economiche, insieme a una buona conoscenza degli strumenti informatici. Offriamo un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e formazione continua per i candidati selezionati.
Località: Santa Lucia di Piave, Treviso
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:58:01 GMT
