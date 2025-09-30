16.4 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Lavoro

Impiegato/a Health & Safety Assistant

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Bologna ricerca, per un’azienda cliente, principale cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, cloud, hosting, trust services, email, PEC e registrazione domini, un/a Impiegato/a Health & Safety Assistant – Cat. Protetta.

La risorsa sarà inserita nel team H&S (Health & Safety) e svolgerà attività prevalentemente amministrative e documentali. La sede di lavoro è Roma.

Attività principali:

  • Predisposizione e aggiornamento della documentazione sulla sicurezza (DVR, DUVRI, procedure, istruzioni operative, ecc.)
  • Archiviazione e gestione documentale (cartacea e digitale)
  • Monitoraggio delle scadenze (formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni, verifiche periodiche)
  • Supporto nella redazione di note tecniche, raccolta dati e KPI di area H&S
  • Controllo e verifica della documentazione fornitori in ambito safety
  • Aggiornamento di matrici e registri normativi
  • Coordinamento con altre funzioni aziendali per le attività di prevenzione
  • Supporto al medico competente per la sorveglianza sanitaria

Requisiti:

  • Esperienza, anche minima, in un ruolo analogo in ambito sicurezza sul lavoro
  • Conoscenza base del D.Lgs. 81/08 e normative sulla salute e sicurezza
  • Buone capacità organizzative, precisione e attenzione al dettaglio
  • Padronanza di Excel, Word e strumenti di gestione documentale
  • Capacità di lavorare in autonomia e in team
  • Titolo preferenziale: abilitazione come ASPP o Laurea in Tecniche della prevenzione
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Disponibilità a trasferte occasionali
  • Proattività, serietà e orientamento alla crescita professionale

Cosa offriamo:

  • Formazione continua con piani di induction e percorsi specifici
  • Possibilità di lavoro in modalità agile
  • Ambiente smart e collaborativo
  • Possibilità di crescita professionale
  • Ticket Restaurant
  • Assunzione diretta a tempo indeterminato
  • Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì
  • Zona di lavoro: Roma o da remoto

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Impiegato/a Health & Safety Assistant

Ruolo: Health & Safety Assistant, supporto amministrativo per sicurezza. Requisito: esperienza in sicurezza sul lavoro. Beneficio: formazione continua e modalità agile di lavoro.

Funzionario commerciale

Commerciale Digi Italy: gestisce clienti e amplifica portfolio. Requisito chiave: esperienza nel settore telecom. Benefit: crescita professionale.

Stage Sales Department

Ruolo in Sales per stage a Roma: contatto clienti e supporto vendite. Requisito chiave: ottime capacità comunicative. Beneficio: esperienza pratica in un’azienda leader.

Funzionario commerciale

Commerciale per gestire e ampliare il portafoglio clienti in Lombardia; requisito: esperienza nel settore telecomunicazioni. Vantaggio: supporto a un team affiatato.

Sales Assistant

Sales Assistant: for customer service excellence in a dynamic environment. Rich experience required. Enjoy growth opportunities in Kappa.

Articolo precedente
Le Notizie del Giorno: Riepilogo del 30 Settembre 2025
Articolo successivo
Proposta di Pace: La Resa di Gaza e le Sue Conseguenze
ARTICOLI CORRELATI
Lavoro

Funzionario commerciale

Lavoro

Stage Sales Department

Lavoro

Funzionario commerciale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.