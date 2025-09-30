SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Bologna ricerca, per un’azienda cliente, principale cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, cloud, hosting, trust services, email, PEC e registrazione domini, un/a Impiegato/a Health & Safety Assistant – Cat. Protetta.
La risorsa sarà inserita nel team H&S (Health & Safety) e svolgerà attività prevalentemente amministrative e documentali. La sede di lavoro è Roma.
Attività principali:
- Predisposizione e aggiornamento della documentazione sulla sicurezza (DVR, DUVRI, procedure, istruzioni operative, ecc.)
- Archiviazione e gestione documentale (cartacea e digitale)
- Monitoraggio delle scadenze (formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni, verifiche periodiche)
- Supporto nella redazione di note tecniche, raccolta dati e KPI di area H&S
- Controllo e verifica della documentazione fornitori in ambito safety
- Aggiornamento di matrici e registri normativi
- Coordinamento con altre funzioni aziendali per le attività di prevenzione
- Supporto al medico competente per la sorveglianza sanitaria
Requisiti:
- Esperienza, anche minima, in un ruolo analogo in ambito sicurezza sul lavoro
- Conoscenza base del D.Lgs. 81/08 e normative sulla salute e sicurezza
- Buone capacità organizzative, precisione e attenzione al dettaglio
- Padronanza di Excel, Word e strumenti di gestione documentale
- Capacità di lavorare in autonomia e in team
- Titolo preferenziale: abilitazione come ASPP o Laurea in Tecniche della prevenzione
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Disponibilità a trasferte occasionali
- Proattività, serietà e orientamento alla crescita professionale
Cosa offriamo:
- Formazione continua con piani di induction e percorsi specifici
- Possibilità di lavoro in modalità agile
- Ambiente smart e collaborativo
- Possibilità di crescita professionale
- Ticket Restaurant
- Assunzione diretta a tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì
- Zona di lavoro: Roma o da remoto
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!
