SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Bologna ricerca, per un’azienda cliente, principale cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, cloud, hosting, trust services, email, PEC e registrazione domini, un/a Impiegato/a Health & Safety Assistant – Cat. Protetta.

La risorsa sarà inserita nel team H&S (Health & Safety) e svolgerà attività prevalentemente amministrative e documentali. La sede di lavoro è Roma.

Attività principali:

Predisposizione e aggiornamento della documentazione sulla sicurezza (DVR, DUVRI, procedure, istruzioni operative, ecc.)

Archiviazione e gestione documentale (cartacea e digitale)

Monitoraggio delle scadenze (formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni, verifiche periodiche)

Supporto nella redazione di note tecniche, raccolta dati e KPI di area H&S

Controllo e verifica della documentazione fornitori in ambito safety

Aggiornamento di matrici e registri normativi

Coordinamento con altre funzioni aziendali per le attività di prevenzione

Supporto al medico competente per la sorveglianza sanitaria

Requisiti:

Esperienza, anche minima, in un ruolo analogo in ambito sicurezza sul lavoro

Conoscenza base del D.Lgs. 81/08 e normative sulla salute e sicurezza

Buone capacità organizzative, precisione e attenzione al dettaglio

Padronanza di Excel, Word e strumenti di gestione documentale

Capacità di lavorare in autonomia e in team

Titolo preferenziale: abilitazione come ASPP o Laurea in Tecniche della prevenzione

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a trasferte occasionali

Proattività, serietà e orientamento alla crescita professionale

Cosa offriamo:

Formazione continua con piani di induction e percorsi specifici

Possibilità di lavoro in modalità agile

Ambiente smart e collaborativo

Possibilità di crescita professionale

Ticket Restaurant

Assunzione diretta a tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì

Zona di lavoro: Roma o da remoto

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!