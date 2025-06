Impiegato/a Data entry | Ottimo Excel | Piacenza

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Offerta di Lavoro: Impiegato/a Data Entry con Ottima Conoscenza di Excel – Piacenza

Agroindustriale Jobtech, agenzia digitale specializzata nel recruitment, è alla ricerca di un/a Data Entry per una storica azienda con sede a Piacenza. Se hai competenze avanzate in Excel e desideri entrare a far parte di un team dinamico, questa è l’opportunità che fa per te!

Dettagli dell’Offerta:

Stipendio : RAL tra 25.000 € e 27.000 €

: RAL tra 25.000 € e 27.000 € Contratto : Tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

: Tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Orario di Lavoro: Full time, 37,5 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Requisiti:

Ottima conoscenza di Excel.

Esperienza pregressa in data entry o mansioni affini.

Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in autonomia.

Se ti riconosci in questa descrizione e vuoi unirti a un’azienda storica in un ruolo chiave, non perdere tempo: invia la tua candidatura oggi stesso!