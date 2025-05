Impiegato/a Data Entry concessionaria

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Offerta di lavoro: Impiegato/a Data Entry per Concessionaria Indipendente

Siamo alla ricerca di un/a Impiegato/a Data Entry da inserire nel nostro team di una concessionaria indipendente. Questa è un’opportunità per entrare a far parte di un ambiente dinamico, dove potrai sviluppare le tue competenze nel settore automotive.

Mansioni principali:

Inserimento dei dati dei clienti e degli ordini nel gestionale

Digitalizzazione e gestione dei documenti

Organizzazione e mantenimento dell’archivio

Elaborazione e registrazione dei preventivi

Requisiti richiesti:

Buona conoscenza del pacchetto Office

Capacità organizzativa e attenzione ai dettagli

Ordine e precisione

Predisposizione al lavoro di squadra

Offerta e benefit:

Contratto a tempo determinato

Orario di lavoro full-time

Buoni pasto

Se sei una persona motivata, meticolosa e ami lavorare in un team, non perdere questa opportunità! Invia il tuo CV e candidati ora per unirti al nostro team!