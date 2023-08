Titolo: Impiegato/a contabile di magazzino – Ariccia/Pomez



Azienda: QuoJobis



Descrizione:: QuoJobis SPA, Agenzia per il Lavoro, per azienda cliente con sede di lavoro ad Ariccia e Pomezia, ricerca Impiegato… quotidiane, inclusa la gestione delle spese e il controllo dei crediti. Requisiti: – Comprovata esperienza come impiegato…



Luogo:: Pomezia, Roma

Navigazione articoli