Titolo: IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA IN CONTABILITA’ ANALITICA E CONOSCENZA DI SAP BUSINESS ONE



Azienda: Kelly Services



Descrizione:: , ricerca e seleziona: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE CON ESPERIENZA IN CONTABILITA’ ANALITICA E CONOSCENZA DI SAP B1…

Luogo:: Genova