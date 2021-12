Titolo: Impiegato/a commerciale provenienza settore cartotecnico



Azienda: AxL



Descrizione:: cliente in zona ERBUSCO (BS) un/a IMPIEGATO/A COMMERCIALE PROVENIENZA SETTORE CARTOTECNICO CON INGLESE da inserire in organico…. Si richiede: Pregressa esperienza di almeno 3/4 anni come impiegato/a commerciale maturata NECESSARIAMENTE presso azienda…

Luogo:: Brescia