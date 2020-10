Titolo: IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO INGLESE E FRANCESE SETTORE METALMECCANICO



Azienda: Life In



Descrizione:: la propria SCELTA PROFESSIONALE. Life in filiale di Verona ricerca un impiegato/a commerciale estero. Si richiede pregressa… esperienza nel ruolo come impiegato/a commerciale estero in particolare è gradita l’esperienza in aziende metalmeccaniche…

Luogo:: Roveredo Di Gua, Verona