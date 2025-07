Offerta di Lavoro: Impiegato/a Commerciale – Back Office – Materiale Elettrico

Chi Siamo

Comoli Ferrari, fondata nel 1929 a Novara, è uno dei principali distributori italiani di soluzioni per l’impiantistica elettrica e idrotermosanitaria. Siamo un punto di riferimento per clienti e fornitori in un ampio mercato impiantistico, offrendo professionalità e competenza.

Posizione

Stiamo cercando un/a Impiegato/a Commerciale per il nostro team di Back Office, dedicato al settore del materiale elettrico. La figura si occuperà della gestione delle offerte, supporto ai clienti e coordinamento con i fornitori, contribuendo attivamente alla crescita aziendale.

Requisiti Principali

Diploma o laurea in discipline tecniche o economiche.

Esperienza pregressa nel settore commerciale, preferibilmente nel materiale elettrico.

Competenza nell’uso di software gestionali e pacchetto Office.

Ottime doti comunicative e relazionali.

Orientamento al cliente e capacità di lavorare in team.

Candidati Ora

Se sei motivato/a e desideri far parte di un’azienda storica e in continua crescita, invia il tuo CV a [indirizzo email] e unisciti a Comoli Ferrari!