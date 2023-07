Titolo: Impiegato/a categorie protette



Azienda: Direzione Lavoro Group



Descrizione:: per importante azienda cliente, in provincia di Parma: IMPIEGATO/A CATEGORIE PROTETTE La risorsa dovrà svolgere: – Centralino… esperienza: 1-2 anni Gestisce altre persone: No Tipo di contratto: Contratto a tempo determinato Inquadramento: Impiegato…



Luogo:: Felino, Parma

